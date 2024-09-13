«Установлено, что 40-летний житель Севастополя по указанию СБУ вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. После этого, по заданию иностранной спецслужбы, мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера», — говорится в сообщении.
Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Местный житель Севастополя осужден за подготовку теракта в отношении офицера Черноморского флота по заданию СБУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.