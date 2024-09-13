Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ

«Установлено, что 40-летний житель Севастополя по указанию СБУ вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. После этого, по заданию иностранной спецслужбы, мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера», — говорится в сообщении.