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Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Местный житель Севастополя осужден за подготовку теракта в отношении офицера Черноморского флота по заданию СБУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что 40-летний житель Севастополя по указанию СБУ вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. После этого, по заданию иностранной спецслужбы, мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера», — говорится в сообщении.

ФСБ