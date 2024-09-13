На СВО погиб награждённый медалью доброволец из Пермского края Сергей Конин

Военнослужащий родился в июне 2001 года в селе Ленинск и окончил в нём среднюю школу. После девяти классов он поступил в Коми-Пермяцкий политехнический техникум и учился на электромонтажника силовых сетей и электрооборудования. Летом 2023 года Сергей принял решение отравиться добровольцем зону СВО.