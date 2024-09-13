На СВО погиб награждённый медалью доброволец из Пермского края Сергей Конин

Доброволец из Пермского края Сергей Конин, награждённый медалью «За храбрость», погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.
Военнослужащий родился в июне 2001 года в селе Ленинск и окончил в нём среднюю школу. После девяти классов он поступил в Коми-Пермяцкий политехнический техникум и учился на электромонтажника силовых сетей и электрооборудования. Летом 2023 года Сергей принял решение отравиться добровольцем зону СВО.
«Сергей всегда оставался верным воинской присяге, надёжным боевым другом своим сослуживцам. Точно и своевременно выполнял приказы, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и смекалку», — рассказывает муниципалитет о военнослужащем.
За храбрость и самоотверженность Сергей был награждён медалью «За храбрость». Он погиб в ходе специальной военной операции. Администрация выразила соболезнования родным и близким Сергея.
Прощание с мужчиной пройдёт в селе Ленинск 14 сентября. Начало траурного митинга назначено на 11:00.