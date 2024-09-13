МИД Индии сообщил об увольнении 45 индусов из ВС России

Там также подчеркнули, что ~с апреля 2024 года~ граждан некоторых государств, включая Индию, перестали принимать в российскую армию. Посольство добавило, что стороны работают над тем, чтобы решить возникшую проблему. При этом в дипмиссии заявили, что сражающиеся на стороне РФ индусы поступали на службу добровольно, и пообещали выплатить им все обещанные компенсации, не упомянув об освобождении из армии.