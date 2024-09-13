В Башкирии вынесли приговор напавшим на таксиста

По информации СКР, в октябре прошлого года пьяные фигуранты вызвали такси в Ново-Семёнкино и по пути решили убить водителя, чтобы забрать его деньги и вещи. Таксиста ударили в шею ножом, но он сумел дать сдачи с помощью отвёртки и сбежать. Грабители угнали машину, в которой остались два телефона водителя и деньги (общий ущерб составил 11 тыс. рублей), но вскоре попали в ДТП.