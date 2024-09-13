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Двоих воронежцев осудили за запуск фейерверков с крыши автобуса

Центральный райсуд Воронежа признал 26-летнего Дениса Листушкина и 22-летнего Никиту Медведева виновными в хулиганстве, совершенном на общественном транспорте группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Каждого из них приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что 15 ноября 2023 года фигуранты залезли на крышу ЛиАЗа маршрута № 9КС (обслуживается муниципальным «Воронежпассажиртрансом»), который после этого поехал по проспекту Революции в сторону площади Ленина в Воронеже. Во время движения транспортного средства они подожгли фитиль взятого с собой фейерверка, «после чего последовали залпы, напугавшие людей». Один из нарушителей снимал происходящее на телефон, транслируя видео в интернете. На остановке «Театр кукол» фигуранты спрыгнули с крыши автобуса и скрылись с места преступления.

Спустя два дня стало известно об их задержании. Уточнялось, что молодые люди зарегистрированы в Новоусманском районе Воронежской области.

Прокуратура