Двоих воронежцев осудили за запуск фейерверков с крыши автобуса

Суд установил, что 15 ноября 2023 года фигуранты залезли на крышу ЛиАЗа маршрута № 9КС (обслуживается муниципальным «Воронежпассажиртрансом»), который после этого поехал по проспекту Революции в сторону площади Ленина в Воронеже. Во время движения транспортного средства они подожгли фитиль взятого с собой фейерверка, «после чего последовали залпы, напугавшие людей». Один из нарушителей снимал происходящее на телефон, транслируя видео в интернете. На остановке «Театр кукол» фигуранты спрыгнули с крыши автобуса и скрылись с места преступления.