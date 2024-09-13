СК раскрыл детали дела против бывшего зампреда правительства Подмосковья

По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 млн руб. через посредника — ректора вуза. Деньги должны были пойти на «обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе, проводимом в целях закупки интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе».