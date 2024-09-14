Двух работников красноярского магазина одежды депортируют из страны после миграционного рейда

Красноярские полицейские провели миграционный рейд в одном из магазинов одежды в Солнечном. Об этом рассказали в МВД.
Всего проверили 23 выходца из стран ближнего зарубежья. В отдел увезли семь иностранцев — пятеро нарушили миграционное законодательство. На них составили 7 административных протоколов. Некоторые из мигрантов нарушили правила въезда в Россию, другие — миграционные правила, а некоторые незаконно работали. Видео: МВД по Красноярскому краю.
У каждого иностранца взяли биоматериал, чтобы проверить их на причастность к преступлениям. Владельца магазина привлекут к ответственности за незаконное трудоустройства.
Суд вынес решение — двух мигрантов ждет депортация из страны.