Двух работников красноярского магазина одежды депортируют из страны после миграционного рейда

Всего проверили 23 выходца из стран ближнего зарубежья. В отдел увезли семь иностранцев — пятеро нарушили миграционное законодательство. На них составили 7 административных протоколов. Некоторые из мигрантов нарушили правила въезда в Россию, другие — миграционные правила, а некоторые незаконно работали. Видео: МВД по Красноярскому краю.