Олбани
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух работников красноярского магазина одежды депортируют из страны после миграционного рейда

Их работодателя тоже накажут.

Красноярские полицейские провели миграционный рейд в одном из магазинов одежды в Солнечном. Об этом рассказали в МВД.

Всего проверили 23 выходца из стран ближнего зарубежья. В отдел увезли семь иностранцев — пятеро нарушили миграционное законодательство. На них составили 7 административных протоколов. Некоторые из мигрантов нарушили правила въезда в Россию, другие — миграционные правила, а некоторые незаконно работали. Видео: МВД по Красноярскому краю.

У каждого иностранца взяли биоматериал, чтобы проверить их на причастность к преступлениям. Владельца магазина привлекут к ответственности за незаконное трудоустройства.

Суд вынес решение — двух мигрантов ждет депортация из страны.