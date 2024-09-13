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Четыре человека скончались после ДТП на трассе в Ростовской области

Четыре человека погибли после столкновения Chevrolet Niva и Renault Duster в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека скончались в ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

По данным ведомства, трагедия произошла около 9:30 утра 13 сентября на территории Орловского района. Предварительно, 53-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу (там, где это разрешено) и столкнулся с Renault Duster под управлением 81-летнего мужчины.

— В результате от травм погибли четыре человека: трое — на месте происшествия и еще один человек — в больнице, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Известно, что погибли оба водителя, а также две женщины — 56-летняя пассажир Chevrolet Niva и 59-летняя пассажир Renault Duster. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.