Четыре человека скончались после ДТП на трассе в Ростовской области

По данным ведомства, трагедия произошла около 9:30 утра 13 сентября на территории Орловского района. Предварительно, 53-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу (там, где это разрешено) и столкнулся с Renault Duster под управлением 81-летнего мужчины.