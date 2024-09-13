Четыре человека скончались после ДТП на трассе в Ростовской области

Четыре человека скончались в ДТП на трассе Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
По данным ведомства, трагедия произошла около 9:30 утра 13 сентября на территории Орловского района. Предварительно, 53-летний водитель Chevrolet Niva выехал на встречную полосу (там, где это разрешено) и столкнулся с Renault Duster под управлением 81-летнего мужчины.
— В результате от травм погибли четыре человека: трое — на месте происшествия и еще один человек — в больнице, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Известно, что погибли оба водителя, а также две женщины — 56-летняя пассажир Chevrolet Niva и 59-летняя пассажир Renault Duster. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.