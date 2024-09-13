Кусок хвостовой части Boeing C-17 упал на школу в Южной Каролине

6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines, исполнявший Boeing 737 MAX 9 из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), был вынужден совершить экстренную посадку из-за «отсутствия части фюзеляжа» и разгерметизации. По приземлении выяснилось, что отсутствующая деталь — это выходная дверь. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, и никто из них не пострадал. Отлетевшую панель нашел на своем заднем дворе учитель из Портленда. Вслед за этим ФАУ приняло решение о временной приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9.