Кусок хвостовой части Boeing C-17 упал на школу в Южной Каролине

Хвостовая часть самолета Boeing C-17 Globemaster III отделилась при полете и упала на парковку американской католической школы в Южной Каролине, сообщает журнал Newsweek.
Сообщение из объединенной авиабазы ВВС США в Чарльстоне подтверждает, что пилоты сообщили командованию о неисправности во время полета. Самолет успешно приземлился на авиабазе, и в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас проходит расследование.
24 января Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) уведомило, что в момент выхода Boeing 757 на взлётную полосу в аэропорту Атланты произошло отделение носового колеса шасси.
6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines, исполнявший Boeing 737 MAX 9 из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), был вынужден совершить экстренную посадку из-за «отсутствия части фюзеляжа» и разгерметизации. По приземлении выяснилось, что отсутствующая деталь — это выходная дверь. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, и никто из них не пострадал. Отлетевшую панель нашел на своем заднем дворе учитель из Портленда. Вслед за этим ФАУ приняло решение о временной приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9.