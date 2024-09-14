В Дальнегорске выявили нарушения при организации школьного питания

По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Они подозреваются в том, что при организации питания школьников «нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание». Обоих фигурантов отправили под домашний арест. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что работница пищеблока, которая подозревается в заражении детей туберкулезом, была больна туберкулезом легких с 2005 года и ВИЧ-инфекцией с 2019 года. Также в управлении сообщали, что семь школьников заболели туберкулезом легких, еще у 67 детей была диагностирована латентная туберкулезная инфекция.