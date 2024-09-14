В Дальнегорске выявили нарушения при организации школьного питания

Отмечается, что в ходе проведенной прокуратурой Дальнегорска проверки 11 пищеблоков во всех школах городского округа повсеместно выявлены грубые нарушения при организации питания несовершеннолетних, в том числе повторные. Также надзорное ведомство установило, что услуги по организации школьного питания оказываются по контрактам, заключенным с одним и тем же индивидуальным предпринимателем.
«В связи с выявленными нарушениями при исполнении контрактов прокуратура внесла представление главе городского округа, по результатам рассмотрения которого орган местного самоуправления в одностороннем порядке принял решение о расторжении всех 11 контрактов. Такое решение в соответствии с требованиями закона вступает в силу в течение 10 дней», — говорится в сообщении.
В апреле центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе № 17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Источник распространения инфекции был идентифицирован, им оказался сотрудник пищеблока. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Они подозреваются в том, что при организации питания школьников «нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание». Обоих фигурантов отправили под домашний арест. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что работница пищеблока, которая подозревается в заражении детей туберкулезом, была больна туберкулезом легких с 2005 года и ВИЧ-инфекцией с 2019 года. Также в управлении сообщали, что семь школьников заболели туберкулезом легких, еще у 67 детей была диагностирована латентная туберкулезная инфекция.