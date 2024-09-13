От удара выкинуло на обочину: В Ростовской области четыре человека погибли при столкновении внедорожников

В Ростовской области при столкновении внедорожников погибли четыре человека. Авария произошла утром 13 сентября на трассе Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе. Об этом сообщили в региональном управлении ГАИ.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» выехал на встречную полосу. Здесь внедорожник столкнулся с «Рено Дастер». По данным донской Госавтоинспекции, за рулем последнего находился 81-летний пенсионер.
Вместе с водителем в «Ниве» находилась 56-летняя пассажирка. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», люди ехали из Челябинской области. Водитель и 65-летняя пассажирка «Рено» — из Подмосковья.
Как рассказали очевидцы ДТП, удар был такой силы, что обе машины выбросило на обочину. И «Нива», и «Рено» превратились в груду металла.
На месте происшествия погибли оба водителя и 65-летняя пассажирка «Рено». Врачи скорой помощи госпитализировали 56-летнюю пассажирку «Нивы», но в больнице пострадавшая скончалась.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в управлении ГАИ.