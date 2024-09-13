«Братан, подстриги волосы»: Под Ростовом посетитель ТЦ избил продавца конфет из-за прически

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», парень как обычно работал за прилавком со сладостями. К нему подошел один из посетителей ТЦ, на вид которому около 35 лет. Мужчина тут же начал высказывать продавцу претензии по поводу внешнего вида. В частности ему не понравились длинные волосы сотрудника.