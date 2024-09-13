«Братан, подстриги волосы»: Под Ростовом посетитель ТЦ избил продавца конфет из-за прически

В Новочеркасске Ростовской области в одном из местных торговых центров произошло ЧП. Посетитель ТЦ избил молодого человека, продававшего леденцы и драже, избил один из посетителей. Как заявил сам агрессор, ему не понравился внешний вид сотрудника.
ЗАШЕЛ ЗА ПРИЛАВОК И СТАЛ БИТЬ ПО ГОЛОВЕ.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», парень как обычно работал за прилавком со сладостями. К нему подошел один из посетителей ТЦ, на вид которому около 35 лет. Мужчина тут же начал высказывать продавцу претензии по поводу внешнего вида. В частности ему не понравились длинные волосы сотрудника.
Сначала начал кричать на продавца. «Братан, подстриги волосы,» — требовал дебошир. Парень старался не отвечать на нападки посетителя, но тот становился все агрессивнее. В какой-то момент он внезапно зашел за прилавок и ударил молодого человека несколько раз по лицу и голове. Пострадавший пытался сопротивляться, но оппонент оказался физически сильнее.
«СЛЕДОВАЛ СТРОГО ПО ПРОТОКОЛУ».
Как рассказали представители торгового центра, в конфликт вмешался охранник.
— Он следовал строго по проколу. Потребовал от дебошира прекратить свои действия. Посетитель после этого убежал.
Тем временем сотрудники ТЦ вызвали полицию и скорую помощь.
Оперативники уже начали проверку.
— Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный зашел в магазин и нанес удары по голове 20-летнему продавцу. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшего, а также принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленника, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.