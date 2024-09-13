Прокуратура начала проверку после ДТП в Орловском районе

В Ростовской области прокуратура начала проверку после смертельного ДТП. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Установлено, что 13 сентября в Орловском районе произошло смертельное ДТП — столкнулись две легковушки. На место происшествия выехал заместитель прокурора района Антон Иващенко.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура держит проверку на контроле.