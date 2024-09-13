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Прокуратура начала проверку после ДТП в Орловском районе

В Орловском районе прокуратура организовала проверку после смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокуратура начала проверку после смертельного ДТП. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Установлено, что 13 сентября в Орловском районе произошло смертельное ДТП — столкнулись две легковушки. На место происшествия выехал заместитель прокурора района Антон Иващенко.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура держит проверку на контроле.