Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских Ту-142 и Су-30

«Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге (в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания — прим. ТАСС) и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов, которые летели без плана полета и сигнала транспондера», — утверждали в ВВС ФРГ. При этом уточняется, что немецкие истребители сопроводили в небе над Балтикой самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС России.