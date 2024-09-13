Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских Ту-142 и Су-30

«Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге (в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания — прим. ТАСС) и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов, которые летели без плана полета и сигнала транспондера», — утверждали в ВВС ФРГ. При этом уточняется, что немецкие истребители сопроводили в небе над Балтикой самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС России.
Обычно речь идет об истребителях Eurofighter, которые поднимаются в течение нескольких минут, чтобы проверить возможные угрозы и при необходимости отразить их. Однако взаимные проверки в основном носят рутинный характер.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.