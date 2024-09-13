Олбани
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских Ту-142 и Су-30

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Истребители ВВС ФРГ Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты в небо над Балтикой из-за российских военных самолетов. Об этом говорится в сообщении ВВС Германии, опубликованном в X (ранее Twitter).

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге (в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания — прим. ТАСС) и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов, которые летели без плана полета и сигнала транспондера», — утверждали в ВВС ФРГ. При этом уточняется, что немецкие истребители сопроводили в небе над Балтикой самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС России.

Обычно речь идет об истребителях Eurofighter, которые поднимаются в течение нескольких минут, чтобы проверить возможные угрозы и при необходимости отразить их. Однако взаимные проверки в основном носят рутинный характер.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.