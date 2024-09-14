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Алаудинов рассказал о дезорганизации в рядах ВСУ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пленные украинские военные рассказывают о полной дезорганизации в рядах ВСУ, многие из них пытаются покинуть территорию РФ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Хочу рассказать про то, как ребята пленные жалуются. Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России. Очень большие проблемы у них с едой, водой, обеспечением. Они все жалуются повально на это. Ну и в общей сложности, получается, у них уже потихоньку душок-то перестает, как говорится, присутствовать. Так что обстановка у нас достаточно хорошая. Ребята работают, уничтожают планомерно противника», — сказал он.

Алаудинов добавил, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили несколько единиц техники противника. ВСУ на суджанском направлении за сутки понесли серьезные потери.