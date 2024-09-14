Обвиняемый по делу об аварии в котельной Подольска частично признал вину

«Обвиняемый Кушников и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя [о продлении ареста], указав, что доводы следователя необоснованны и не мотивированы, Кушников скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием, имеет хронические заболевания, положительно характеризуется, имеет награды и благодарности», — сказано в постановлении Басманного суда Москвы о продлении Кушникову ареста.