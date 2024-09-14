Обвиняемый по делу об аварии в котельной Подольска частично признал вину

Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Обвиняемый Кушников и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя [о продлении ареста], указав, что доводы следователя необоснованны и не мотивированы, Кушников скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием, имеет хронические заболевания, положительно характеризуется, имеет награды и благодарности», — сказано в постановлении Басманного суда Москвы о продлении Кушникову ареста.
4 января в Подольске произошел прорыв на теплотрассе на территории котельной КСПЗ, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов.
Кушников и начальник котельной КСПЗ Александр Чиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу также проходит заместитель главы администрации городского округа Подольск Роман Рязанцев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.