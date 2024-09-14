Смертельная авария на ж/д путях произошла в Приморье

В поселке Трудовое произошла смертельная авария с участием электропоезда. Правоохранительные органы организовали проверку.
По информации краевой полиции, 28-летний водитель Suzuki Solio выехал на ж/д пути, пока горел запрещающий сигнал светофора. В машину врезался электропоезд, следовавший по маршруту «Владивосток — Артем — Приморский 1».
От полученных травм водитель автомобиля скончался. Стаж вождения автомобилиста — 2 года, в этом году за нарушения ПДД его не привлекали к ответственности.
В управлении СК на транспорте поделились, что было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье сбили подростка и трехмесячного малыша.