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Смертельная авария на ж/д путях произошла в Приморье

В Приморье электропоезд протаранил автомобиль на ж/д путях.

Источник: РИА "Новости"

В поселке Трудовое произошла смертельная авария с участием электропоезда. Правоохранительные органы организовали проверку.

По информации краевой полиции, 28-летний водитель Suzuki Solio выехал на ж/д пути, пока горел запрещающий сигнал светофора. В машину врезался электропоезд, следовавший по маршруту «Владивосток — Артем — Приморский 1».

От полученных травм водитель автомобиля скончался. Стаж вождения автомобилиста — 2 года, в этом году за нарушения ПДД его не привлекали к ответственности.

В управлении СК на транспорте поделились, что было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье сбили подростка и трехмесячного малыша.

СК