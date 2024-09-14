Следователи проверяют причины возгорания пассажирского автобуса в Хабаровске

В Хабаровске проводится проверка после возгорания пассажирского автобуса. Специалисты выясняют причины происшествия и оценивают техническое состояние транспорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Утром 13 сентября на проспекте 60-летия Октября загорелся пассажирский автобус. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
«В момент возгорания пассажиров в салоне не было, никто не пострадал. Водитель пытался потушить огонь огнетушителями, но автобус полностью выгорел», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют техническое состояние автобуса.