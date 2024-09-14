Олбани
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи проверяют причины возгорания пассажирского автобуса в Хабаровске

Пожар произошел утром 13 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске проводится проверка после возгорания пассажирского автобуса. Специалисты выясняют причины происшествия и оценивают техническое состояние транспорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Утром 13 сентября на проспекте 60-летия Октября загорелся пассажирский автобус. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

«В момент возгорания пассажиров в салоне не было, никто не пострадал. Водитель пытался потушить огонь огнетушителями, но автобус полностью выгорел», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют техническое состояние автобуса.

пожары
СК