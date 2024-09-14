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Ребенок попал под колеса автомобиля в Хабаровском крае

Мальчик выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

В Амурске 13 сентября на проспекте Октябрьском произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Ребенок госпитализирован после того, как попытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В 15:20 водитель автомобиля Nissan March, следуя по проспекту, сбил мальчика в районе дома № 15. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

«Ребенок находился в зоне видимости перехода, однако выбежал справа налево по ходу движения машины. Пострадавший, мальчик 2017 года рождения, был экстренно госпитализирован с травмами», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.