Ребенок попал под колеса автомобиля в Хабаровском крае

«Ребенок находился в зоне видимости перехода, однако выбежал справа налево по ходу движения машины. Пострадавший, мальчик 2017 года рождения, был экстренно госпитализирован с травмами», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.