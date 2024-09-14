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Во Владивостоке задержали мигранта, кинувшего анкер в журналиста

Иностранного рабочего, напавшего на журналиста, могут заключить под стражу.

Источник: Reuters

Во Владивостоке следователи задержали мигранта, подозреваемого в нападении на журналиста. Иностранным рабочим оказался 32-летний уроженец Республики Таджикистан.

Как мы писали ранее, корреспондент VL.ru запечатлел демонтаж торгового центра «Союз». Один из рабочих, увидев, что ведется съемка, кинул в журналиста металлический 20-сантиметровый анкер. К счастью, изделие не попало в оператора, а приземлилось рядом.

Уголовное дело было заведено по статье о хулиганстве. Ходатайство о заключении мигранта под стражу направлено в суд.

«Следователи Приморского СКР выехали на место происшествия, где проведен осмотр, в ходе которого обнаружен и изъят металлический анкер».

Напомним, что еще в 2022 году здание ТЦ «Союз», а вместе с ним и помещение торгового центра «Гранд» признали самовольными постройками.

СК