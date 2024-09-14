Во Владивостоке задержали мигранта, кинувшего анкер в журналиста

Как мы писали ранее, корреспондент VL.ru запечатлел демонтаж торгового центра «Союз». Один из рабочих, увидев, что ведется съемка, кинул в журналиста металлический 20-сантиметровый анкер. К счастью, изделие не попало в оператора, а приземлилось рядом.