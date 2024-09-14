Во Владивостоке задержали мигранта, кинувшего анкер в журналиста

Во Владивостоке следователи задержали мигранта, подозреваемого в нападении на журналиста. Иностранным рабочим оказался 32-летний уроженец Республики Таджикистан.
Как мы писали ранее, корреспондент VL.ru запечатлел демонтаж торгового центра «Союз». Один из рабочих, увидев, что ведется съемка, кинул в журналиста металлический 20-сантиметровый анкер. К счастью, изделие не попало в оператора, а приземлилось рядом.
Уголовное дело было заведено по статье о хулиганстве. Ходатайство о заключении мигранта под стражу направлено в суд.
«Следователи Приморского СКР выехали на место происшествия, где проведен осмотр, в ходе которого обнаружен и изъят металлический анкер».
Напомним, что еще в 2022 году здание ТЦ «Союз», а вместе с ним и помещение торгового центра «Гранд» признали самовольными постройками.