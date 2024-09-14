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Генштаб ВСУ назвал кураховское направление в ДНР самым сложным

Самое сложное для украинских боевиков направление на данный момент — кураховское направление в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 сентября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: Reuters

«Сложная ситуация на кураховском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 10 сентября, Минобороны России сообщило, что российские военные освободили четыре населенных пункта ДНР — Красногоровку, Григоровку, Галицыновку и Водяное. При этом Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта, в том числе на кураховском и красноармейском (покровском) направлениях.

Тогда же политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наступление в Донецкой Народной Республике, разрушив планы Киева на то, что атака в Курской области вынудит перебросить российские войска с других направлений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.