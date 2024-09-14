Генштаб ВСУ назвал кураховское направление в ДНР самым сложным

Тогда же политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наступление в Донецкой Народной Республике, разрушив планы Киева на то, что атака в Курской области вынудит перебросить российские войска с других направлений.