Защита главы «Военторга» Павлова просит отпустить его из СИЗО

«В апелляционных жалобах защитников — адвокатов Чернецкого И. Я. и Макаровой Н. М. — ставится вопрос об отмене постановления [суда первой инстанции] судьи ввиду его необоснованности и незаконности, обращают внимание, что инкриминируемые Павлову деяния описаны как совершенные в сфере предпринимательской деятельности, что, по их мнению, исключает избрании в отношении него в качестве меры пресечения заключения под стражу», — сказано в апелляционной жалобе защиты Павлова.
В соответствии с ч. 1.1 ст. 108 УПК сторона защиты просила суд изменить избранную ранее меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Согласно этой статье, заключать под стражу предпринимателей, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате, нельзя.
По делу Владимира Павлова также проходит еще один обвиняемый — Тимур Исаков. Он также был арестован судом до 30 сентября.
Павлов и Исаков были арестованы Мещанским судом Москвы 1 августа, им предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе выступления в суде Павлов заявил, что готов уйти с поста главы «Военторга», чтобы не мешать объективному расследованию дела.