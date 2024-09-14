Защита главы «Военторга» Павлова просит отпустить его из СИЗО

«В апелляционных жалобах защитников — адвокатов Чернецкого И. Я. и Макаровой Н. М. — ставится вопрос об отмене постановления [суда первой инстанции] судьи ввиду его необоснованности и незаконности, обращают внимание, что инкриминируемые Павлову деяния описаны как совершенные в сфере предпринимательской деятельности, что, по их мнению, исключает избрании в отношении него в качестве меры пресечения заключения под стражу», — сказано в апелляционной жалобе защиты Павлова.