Минобороны сообщило об уничтожении разведывательных дронов ВСУ

Уточняется, что после получения команды на выдвижение расчет ЗРК «Тор-М1» выдвинулся на позицию для прикрытия позиций войск. В этот раз расчет засек разведывательный БПЛА самолетного типа «Валькирия» противника, который собирал данные о позициях войск для дальнейшего нанесения удара.