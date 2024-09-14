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Минобороны сообщило об уничтожении разведывательных дронов ВСУ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Западной группировки ВС РФ уничтожил разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ходе боевой работы расчет ЗРК “Тор-М1” общевойсковой армии группировки войск “Запад” предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив разведывательный беспилотный летательный аппарат противника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после получения команды на выдвижение расчет ЗРК «Тор-М1» выдвинулся на позицию для прикрытия позиций войск. В этот раз расчет засек разведывательный БПЛА самолетного типа «Валькирия» противника, который собирал данные о позициях войск для дальнейшего нанесения удара.

«Расчет незамедлительно совершил пуск ракеты, которая попала точно в цель. Уничтожение разведывательного БПЛА противника происходило на расстоянии 10 км», — отметили в ведомстве.