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В Минобороны рассказали, как саперы разминируют кварталы Часова Яра

КУРСК, 14 сен — РИА Новости. В Минобороны РФ рассказали журналистам, как инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов Яра в Донецкой Народной Республике.

Источник: © РИА Новости

«При обнаружении вражеских противотанковых и противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов и вражеских FPV-дронов, сбитых с помощью систем РЭБ, а также растяжек, саперы их обезвреживают, вывозят в поле и уничтожают накладным зарядом. При невозможности обезвредить и вывезти мину или боеприпас из населенного пункта, уничтожается на месте», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что саперы, находясь под огнем противника, продвигаются вдоль городских улиц, обследуя обочины и помещения в городской застройке с помощью миноискателя и щупов.

«Ивановские и Костромские саперы-десантники ежедневно уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы западного производства в освобожденных кварталах Часова Яра», — добавили в Минобороны.