В Минобороны рассказали, как саперы разминируют кварталы Часова Яра

«При обнаружении вражеских противотанковых и противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов и вражеских FPV-дронов, сбитых с помощью систем РЭБ, а также растяжек, саперы их обезвреживают, вывозят в поле и уничтожают накладным зарядом. При невозможности обезвредить и вывезти мину или боеприпас из населенного пункта, уничтожается на месте», — сообщили в Минобороны.