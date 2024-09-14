Завершились поиски 19-летней брюнетки, пропавшей в районе Центрального рынка Иркутска

— С заявлением о розыске в дежурную часть обратился ее отец, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Со слов мужчины, утром девушка ушла на работу. Днем она позвонила и сообщила, что находится в районе Центрального рынка, затем на связь уже не выходила.