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Завершились поиски 19-летней брюнетки, пропавшей в районе Центрального рынка Иркутска

Пропавшую без вести в Иркутске 19-летнюю девушку нашли.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу вечером, 13 сентября, в соцсетях начали распространять фото молоденькой брюнетки. Полицейские и волонтеры просили жителей Иркутска и региона помочь в поисках 19-летней девушки.

— С заявлением о розыске в дежурную часть обратился ее отец, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Со слов мужчины, утром девушка ушла на работу. Днем она позвонила и сообщила, что находится в районе Центрального рынка, затем на связь уже не выходила.

Черноволосая красавица была одета в пальто песочного цвета. Описание ее внешности указали в ориентировках. Утром 14 сентября стало известно, что поиски завершены.

— Найдена, жива, — поспешили сообщить волонтеры.

Пользователей соцсетей просят удалить из аккаунтов фото девушки и ее приметы.

Напомним, ранее в полицию Иркутска поступило сообщение о пропаже 12-летнего школьника. Заявление подали его родственники.