Стояла на дороге: в ДТП погибла женщина, три автомобиля разбиты в Хабаровском крае

«Водитель Hyundai Santa Fe, 33-летний житель Читы, буксировал на жесткой сцепке другой Hyundai. После наезда оба автомобиля опрокинулись в кювет. Водитель не пострадал. Водитель Kia Bongo, 41-летний житель села Гаровка, тоже не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.