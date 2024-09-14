Стояла на дороге: в ДТП погибла женщина, три автомобиля разбиты в Хабаровском крае

Сегодня 4:45 на 59 километре дороги А-370 «Уссури» водитель Hyundai Santa Fe наехал на пешехода. Женщина стояла на проезжей части. Ее отбросило на встречную полосу, где ее сбил автомобиль Kia Bongo. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Водитель Hyundai Santa Fe, 33-летний житель Читы, буксировал на жесткой сцепке другой Hyundai. После наезда оба автомобиля опрокинулись в кювет. Водитель не пострадал. Водитель Kia Bongo, 41-летний житель села Гаровка, тоже не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Освидетельствование обоих водителей на опьянение дало отрицательный результат. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку. Женщина не имела световозвращающих элементов на одежде. На месте ДТП не было освещения, происшествие произошло в темное время суток.