Девять человек спасли из горящего дома на улице Фридриха Энгельса в Иркутске

Девять человек спасли при пожаре в девятиэтажном доме в Иркутске в ночь на 14 сентября. Крупный пожар произошел на улице Фридриха Энгельса. На месте работали 18 спасателей и пять спецмашин, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.