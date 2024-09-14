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Девять человек спасли из горящего дома на улице Фридриха Энгельса в Иркутске

Спасение одного из жильцов попало на видео.

Источник: Комсомольская правда

Девять человек спасли при пожаре в девятиэтажном доме в Иркутске в ночь на 14 сентября. Крупный пожар произошел на улице Фридриха Энгельса. На месте работали 18 спасателей и пять спецмашин, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На видео попал момент спасения мужчины. Из охваченной пламенем квартиры его эвакуировали с помощью пожарной лестницы. Наружу он выбрался через балкон.

В итоге огонь удалось локализовать на площади 46 кв. м. Еще 20 жильцов многоэтажки, в том числе 8 детей, эвакуировали. Один сибиряк пострадал. Погибших, к счастью, нет.