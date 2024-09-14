В захваченном на Украине Bradley обнаружили карту крупной военной базы США

Утверждается, что в захваченном российскими солдатами БМП была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин. Данный центр является ключевым тренировочным полигоном американской армии, он расположен в пустыне Мохаве в штате Калифорния.
До этого российские военнослужащие во время боевых действий в зоне проведения спецоперации (СВО) захватили бронеавтомобиль MaxxPro, который произведен в США. Боец с позывным Шахтер рассказал, что бронетехнику удалось обнаружить во время разведки беспилотниками.
Ранее в Нижегородской области произошла утечка данных участников СВО. База данных бойцов с указанием их фамилий, имен и отчеств была опубликована на сайте областного Минимущесва.