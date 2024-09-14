В захваченном на Украине Bradley обнаружили карту крупной военной базы США

До этого российские военнослужащие во время боевых действий в зоне проведения спецоперации (СВО) захватили бронеавтомобиль MaxxPro, который произведен в США. Боец с позывным Шахтер рассказал, что бронетехнику удалось обнаружить во время разведки беспилотниками.