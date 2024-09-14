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Омские пожарные спасли семь человек, включая ребёнка, из огня в жилом доме

Ещё 15 человек эвакуировались сами.

Источник: Om1 Омск

В пятницу, 13 сентября, в жилом доме на улице Циолковского произошёл пожар. В Главном управлении МЧС по Омской области сообщили, что пожарные спасли из огня семь человек.

«Сообщение о пожаре в доме на улице Циолковского поступило в 15:20. 15 человек, из них трое детей, эвакуировались самостоятельно. Звеньями газодымозащитников спасены семь человек, из них один ребёнок», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что портал Om1.ru узнал, что в доме на Циолковского, 6, загорелась квартира 96-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что оставила сушить вещи на обогревателе и отправилась на прогулку. Пострадавшая отметила, что оставила дома документы. Жители дома рассказали, что многие квартиры в доме сейчас пустуют. В квартире бабушки сгорели обе комнаты и кухня, также, по предварительным данным, повреждены две соседние квартиры.

пожары