Омские пожарные спасли семь человек, включая ребёнка, из огня в жилом доме

В пятницу, 13 сентября, в жилом доме на улице Циолковского произошёл пожар. В Главном управлении МЧС по Омской области сообщили, что пожарные спасли из огня семь человек.
«Сообщение о пожаре в доме на улице Циолковского поступило в 15:20. 15 человек, из них трое детей, эвакуировались самостоятельно. Звеньями газодымозащитников спасены семь человек, из них один ребёнок», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что портал Om1.ru узнал, что в доме на Циолковского, 6, загорелась квартира 96-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что оставила сушить вещи на обогревателе и отправилась на прогулку. Пострадавшая отметила, что оставила дома документы. Жители дома рассказали, что многие квартиры в доме сейчас пустуют. В квартире бабушки сгорели обе комнаты и кухня, также, по предварительным данным, повреждены две соседние квартиры.