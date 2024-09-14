Омские пожарные спасли семь человек, включая ребёнка, из огня в жилом доме

Напомним, что портал Om1.ru узнал, что в доме на Циолковского, 6, загорелась квартира 96-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что оставила сушить вещи на обогревателе и отправилась на прогулку. Пострадавшая отметила, что оставила дома документы. Жители дома рассказали, что многие квартиры в доме сейчас пустуют. В квартире бабушки сгорели обе комнаты и кухня, также, по предварительным данным, повреждены две соседние квартиры.