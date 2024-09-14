Вертолеты Ми-24 Балтфлота на учениях «Океан» поразили наземные и морские цели

В этот же день также в рамках учений «Океан-2024» экипажи самолетов Ту-142 выполнили дозаправку топливом в воздухе от самолетов Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря. Дозаправка в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки, так как проводится на высоте 5 тыс. м и на скорости около 500 км/ч.