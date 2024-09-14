Вертолеты Ми-24 Балтфлота на учениях «Океан» поразили наземные и морские цели

Удары были отработаны в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024» на авиационном полигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря.
Отмечается, что более 10 экипажей применили авиационные средства поражения на дальности от 500 м до 3 км с минимальных и средних высот. Были применены практические авиабомбы П-50T, неуправляемые авиационные ракеты и универсальные пушечные контейнеры со встроенной двуствольной 23-миллиметровой скорострельной пушкой ГШ-23.
В этот же день также в рамках учений «Океан-2024» экипажи самолетов Ту-142 выполнили дозаправку топливом в воздухе от самолетов Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря. Дозаправка в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки, так как проводится на высоте 5 тыс. м и на скорости около 500 км/ч.
СКШУ «Океан-2024» продлятся до 16 сентября включительно. Учения проходят под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева. Будут задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.