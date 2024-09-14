Омичка повелась на рекламу легких инвестиций и потеряла 1 млн рублей

Омичка наткнулась в интернете на рекламу дохода от инвестирования и попалась в руки мошенников. Злоумышленники украли у женщины 1,1 млн рублей.
Полицейским 58-летняя омичка рассказала, что ее внимание привлекла реклама о получении прибыли от инвестирования, она перешла по ссылке на биржевую платформу и оставила номер телефона.
Позже потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился аналитиком инвестиционной компании. Мошенник убедил омичку, что для инвестирования и покупки криптовалюты ему необходимы личные данные женщины и 1,1 млн рублей. Тогда потерпевшая перевела ему накопленные и взятые в кредит деньги.
Омичка не смогла вывести с платформы обещанные деньги и поняла, что ее обманули мошенники.
Полицейские завели уголовное дело и устанавливают причастных к совершению преступления лиц.
Ранее мы писали, что омские пенсионеры занялись инвестированием и перевели мошенникам 2 млн рублей.