Омичка повелась на рекламу легких инвестиций и потеряла 1 млн рублей

Позже потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился аналитиком инвестиционной компании. Мошенник убедил омичку, что для инвестирования и покупки криптовалюты ему необходимы личные данные женщины и 1,1 млн рублей. Тогда потерпевшая перевела ему накопленные и взятые в кредит деньги.