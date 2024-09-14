Силы ПВО за ночь уничтожили 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Ранее, 13 сентября, средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами России. Восемь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один — над территорией Калужской области.