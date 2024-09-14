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Силы ПВО за ночь уничтожили 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь было уничтожено 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Белгородской областями. Об этом 14 сентября сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что ВСУ попытались совершить террористическую атаку при помощи дронов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 13 сентября, средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами России. Восемь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА сбито над территориями Смоленской и Орловской областей и один — над территорией Калужской области.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.