В Уфе машина с нетрезвым водителем и пожилой пассажиркой опрокинулась в кювет.

В Уфе вечером, 13 сентября, 61-летний водитель за рулем «Богдан-2111», следуя по проспекту Дружбы Народов в сторону улицы Ахметова, допустил наезд на препятствие, в последующем съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадала 83-летняя пассажирка — ее с многочисленными травмами госпитализировали.