«Коровники — это русская рулетка»: разбираемся, можно ли есть любимые многими грибы

«Но в целом случаи отравления коровниками в медицине действительно известны. Однако проблема не в самих грибах, а в тех вредных веществах, которые они активно накапливают, — считает врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой медицинской реабилитации дополнительного профессионального образования ОмГМУ Вадим Ахмедов. — Коровники любят расти около полей. Если это обрабатываемые сельхозугодия, то в них вносятся пестициды, удобрения и все это остается в грибах. То же происходит с грибами, которые растут вдоль трассы и в промзонах. Тяжелые металлы, выхлопные газы — все это, как губка, впитывают грибы, причем не только коровники. Еще один момент — возраст гриба и предварительная обработка. Чем гриб старше, тем больше накоплено в нем вредных веществ».