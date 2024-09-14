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«Коровники — это русская рулетка»: разбираемся, можно ли есть любимые многими грибы

Омские врачи рассказали, съедобны ли коровники на самом деле.

Источник: Комсомольская правда

Журналистка «КП-Омск», неопытный грибник, купила у бабушки на рынке коровники. Поиски рецепта их приготовления привели к полемике столь жаркой, что было решено написать статью. Так есть или не есть? Спросили у специалистов.

Один жарит, всю жизнь ест, другой съел — и сразу крест

«Удачи тебе, деточка, кушай на здоровье!», — напутствовала меня бабушка. Радуясь покупке — всего-то 300 рублей за полный пакет коровников — я забыла спросить у старушки, как их готовить. Пришлось обратиться к интернету.

«Коровник, или свинушка тонкая, ранее считался условно съедобным, сейчас отнесен к смертельно ядовитым», — огорошила меня всемирная сеть. Неужели поэтому мне бабушка удачи и здоровья желала? Но ведь не я одна грибочки купила! Остатки у бабули забрала соседка по прилавку, обменяв коровники на пузатый увесистый кабачок.

Покупка благоухала на всю квартиру и призывала вот так сразу интернету не верить. В группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» «Вконтакте» вопрос о съедобности коровников вызвал бурную дискуссию на два дня.

«Мы и вся родня с детства, сколько себя помню, ели их. И жарили, и мариновали, и до сих пор все живы. Многим родственникам уже под 90. Так что никакие они не ядовитые, глупости это! Нажарьте со сметаной и луком — вкуснятина!», — делились рецептом одни.

«Только сначала вымочите коровники не менее пяти часов в соленой воде», — уточняли другие.

«Не надо их вымачивать, мы никогда не вымачиваем, и все нормально», — отвечали третьи.

Четвертые же писали прямо противоположное. Ссылались на официальные данные: «Гриб официально признан ядовитым и запрещен для сбора и промышленных заготовок».

Личный опыт: «Я сам их собирал и ел все детство, но сейчас отказался. Они содержат какие-то элементы, которые наш организм не может расщепить, и когда их концентрация велика, то это приводит к осложнениям».

Приводили ссылки на научные статьи, рассказывающие о случаях смертельного отравления коровниками.

Любителей и противников этих грибов оказалось примерно поровну. Градус полемики между двумя лагерями зашкаливал…

Специалисты «за»

В министерстве Омской области меня обнадежили — омичи не то что коровниками, а вообще грибами не травятся уже лет десять.

«Но в целом случаи отравления коровниками в медицине действительно известны. Однако проблема не в самих грибах, а в тех вредных веществах, которые они активно накапливают, — считает врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой медицинской реабилитации дополнительного профессионального образования ОмГМУ Вадим Ахмедов. — Коровники любят расти около полей. Если это обрабатываемые сельхозугодия, то в них вносятся пестициды, удобрения и все это остается в грибах. То же происходит с грибами, которые растут вдоль трассы и в промзонах. Тяжелые металлы, выхлопные газы — все это, как губка, впитывают грибы, причем не только коровники. Еще один момент — возраст гриба и предварительная обработка. Чем гриб старше, тем больше накоплено в нем вредных веществ».

В целом вердикт сводился к тому, что от молодых коровников, собранных в экологически чистом месте и предварительно хорошенько вымоченных перед готовкой, никакого вреда не будет.

В отличие от свинушки тонкой, толстую точно можно есть. Но в Сибири свинушки толстые не растут, да и отличит их не каждый. Фото: Николай Николаев Специалисты «против»

Но не спешите доставать сковородки. Другой не менее авторитетный специалист, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины того же омского медуниверситета Николай Николаев считает, что есть коровники — все равно что играть в русскую рулетку.

«Начиная с середины 1980-х в медицинской литературе появился термин Paxillus-синдром, вызванный гемагглютининами свинушки тонкой. Его типичные симптомы: тошнота, рвота, боль в верхней части живота, спины и рук, одышка, слабость, нарушение кровообращения, дальнейшая кома и смерть, — рассказал он. — Гемагглютинины — это антигены, способные вызвать “склеивание” эритроцитов. При первом контакте с гемагглютининами организм начинает формировать иммунный ответ, вырабатывать антитела, в том числе разрушающие красные кровяные тельца. При последующем употреблении свинушки активируются иммунные реакции и эритроциты просто разрывает. Когда это произойдет — со второго раза, 42-го или с сотого — предугадать невозможно. Это зависит от концентрации гемагглютининов, активности иммунной системы, возраста и, конечно, количества съеденных грибов».

Николай Николаев признает — существует несколько подвидов свинушки тонкой, и все ли они содержат антигены, неизвестно. Но в настоящее время в медицинской литературе зафиксировано более 300 смертей после жарехи из коровников. Наиболее тяжело и внезапно отравление протекает у детей.

Как видите, единого мнения нет даже среди специалистов. Думайте сами, решайте сами. Лично я, сглотнув слюну, коровники выбросила. Ну, а 300 рублей для старушки не жалко. Получу зарплату, куплю каких-нибудь подосиновиков.