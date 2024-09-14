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Гендиректор «ТК-Прогресс» отверг вину в хищении более 7 млн рублей у МО

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, арестованный по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища, не признает вину в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно материалам дела, на первом допросе Григорян заявил, что не понимает, в чем его подозревают, так как бюджетные средства он не похищал и никаких преступлений не совершал. В то же время он заверил, что скрываться не собирается, а заключение под стражу считает строгой по отношению к нему мерой», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Григорян является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с тем, сообщил собеседник, есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки бывшему начальнику Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства. Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки.