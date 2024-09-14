Гендиректор «ТК-Прогресс» отверг вину в хищении более 7 млн рублей у МО

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Григорян является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с тем, сообщил собеседник, есть все основания подозревать, что Григорян причастен к даче взятки бывшему начальнику Главного кадрового управления Министерства обороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, при реализации которого были похищены денежные средства. Сейчас проводится проверка, по итогам которой в отношении Кузнецова может быть возбуждено еще одно дело о получении взятки, а в отношении Григоряна — о даче взятки.