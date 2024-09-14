Заставлял ужинать со свекровью: Под Ростовом женщина ранила гражданского супруга и попала под суд

В Ростовской области семейная жизнь 34-летней Елены и Николая дала трещину всего уже через два года совместной жизни. Она набросилась на гражданского мужа с ножом и нанесла удар в живот. О причинах такого поступка женщина рассказала уже оперативникам.
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЗАБЫТОГО КЛЮЧА.
А все начиналось, как и у всех влюбленных, красиво и романтично. После знакомства и периода ухаживаний пара сняла квартиру. Два года Елена и Николай то ругались, то мирились. Поводы были разные. Одним из камней преткновения оказалась мама сожителя. Как позже расскажет следователям Елена, она не могла уделять свекрови столько внимания, сколько того требовал гражданский муж.
День, когда женщина переступила черту и взялась за нож, начинался как обычно. Утром Елена отправилась на работу, ближе к обеду была уже дома. Вот только попасть в квартиру не смогла. Выяснилось, что свой ключ она забыла, а второй был у Николая. Самого же мужчины дома не оказалось.
Позвонив ему, Елена узнала, что тот гостит у матери.
— Я пошла к ним. Николай со свекровью выпивали. Я попросила ключ, но он стал уговаривать меня остаться, — сообщила позже на допросе Елена.
В общем, отказавшись от приглашения погостить у свекрови, женщина отправилась обратно. В квартиру она все же тогда попала: дубликат привез арендодатель.
Но после таких приключений настроение было на нуле. А тут еще ужин надо готовить…
А ПОТОМ ПОПЫТАЛАСЬ СПАСТИ.
С таким мрачным настроем Елена пошла к плите. И тут как раз вернулся и Николай. Он начал упрекать ее в том, что та не уделила внимание матери.
— Поскандалили из-за того, что она не осталась в гостях, — скажет спустя время в суде Николай.
И тогда Елена схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот. На этом скандал закончился. Виновница бросилась останавливать кровотечение и сама позвонила врачам.
На «скорой» раненого отвезли в больницу. Медики сообщили о пациенте с ножевым в полицию и уже через час жительница Волгодонска давала показания.
Как следует из информации, опубликованной на сайте районного суда, в отношении Елены возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».
Она полностью признала свою вину. В итоге суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.