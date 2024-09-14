Заставлял ужинать со свекровью: Под Ростовом женщина ранила гражданского супруга и попала под суд

День, когда женщина переступила черту и взялась за нож, начинался как обычно. Утром Елена отправилась на работу, ближе к обеду была уже дома. Вот только попасть в квартиру не смогла. Выяснилось, что свой ключ она забыла, а второй был у Николая. Самого же мужчины дома не оказалось.