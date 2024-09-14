Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Самарской области

Утром 14 сентября в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП с пострадавшими. На 1 километре дороги Кошки — Борма — Орловка легковушка съехала в кювет и перевернулась. К месту ДТП отправились полицейские, медики, пожарные-спасатели.
— Пострадали два человека, — рассказали о подробностях аварии в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Пострадавших из машины деблокировали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 49. Также они отключили аккумулятор на машине, чтобы не начался пожар. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются госавтоинспекторы.