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Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в Самарской области

В Кошкинском районе машина съехала в кювет и опрокинулась.

Источник: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Утром 14 сентября в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП с пострадавшими. На 1 километре дороги Кошки — Борма — Орловка легковушка съехала в кювет и перевернулась. К месту ДТП отправились полицейские, медики, пожарные-спасатели.

— Пострадали два человека, — рассказали о подробностях аварии в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Пострадавших из машины деблокировали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 49. Также они отключили аккумулятор на машине, чтобы не начался пожар. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются госавтоинспекторы.