Двоих детей спасли соседи: двухлетняя девочка погибла в пожаре в Забайкалье

Обугленные деревянные ставни, голые стены и обломки мебели. Еще вчера это был дом, где жила большая семья, а сегодня — место трагедии. Субботним утром, 14 сентября, в поселке Карымское произошел страшный пожар. Огонь быстро охватил комнаты, в которых находились дети.
— Погиб ребенок 2022 года рождения, — сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
К счастью, еще двоих малышей из пожара эвакуировали соседи, которые заметили полыхающий дом. Вывести детей наружу удалось еще до приезда спасателей. Это, безусловно, спасло им жизнь.
— Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров, — отмечают в МЧС. По адресу все еще работают эксперты и правоохранители.
По данным Минздрава Забайкалья, в результате случившегося пострадали четыре человека, трое из них несовершеннолетние. Все находятся в удовлетворительном состоянии.
В МЧС России в очередной раз просят родителей не оставлять детей без присмотра, рассказывать им об опасности игры с огнем, а спички и зажигалки всегда убирать в недоступное место.