СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пруду в Пермском крае

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту утопления в водоеме двух малолетних детей. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.
Напомним, трагедия произошла вечером 13 сентября в селе Бикбарда Куединского округа. По данным следствия, девочки 6 и 7 лет, а также их 4-летний брат находились на пирсе возле пруда без присмотра взрослых. Во время игры у воды 7-летняя девочка и ее брат утонули.
Еще одну, 6-летнюю девочку, спасли очевидцы, ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Тело второй 7-летней девочки обнаружили сразу, тело 4-летнего мальчика искали несколько часов, и уже в ночи его обнаружили в водоеме местные жители.
Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сейчас следователи продолжают устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы.