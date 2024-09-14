СК возбудил уголовное дело после гибели двух детей в пруду в Пермском крае

Напомним, трагедия произошла вечером 13 сентября в селе Бикбарда Куединского округа. По данным следствия, девочки 6 и 7 лет, а также их 4-летний брат находились на пирсе возле пруда без присмотра взрослых. Во время игры у воды 7-летняя девочка и ее брат утонули.