Самолет, следовавший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, подал сигнал о помощи

На борту одной из пассажирок стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».



По данным канала, самолет авиакомпании S7, находясь в воздухе, в 21:21 по московскому времени уведомил диспетчеров Иркутска о критическом состоянии онкобольной женщины. В связи с этим командир экипажа принял решение о вынужденной посадке в Иркутске.