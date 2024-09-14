В Сочи эвакуировали 10 человек из-за пожара в многоквартирном доме

«В 03:09 поступило сообщение о том, что по улице Комсомольской горит многоквартирный дом. Уже в 03:20 дежурная смена была на месте пожара. Двухэтажный дом горел по всей площади в 300 квадратных метров», — сообщили в службе спасения Сочи.