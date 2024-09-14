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В Сочи эвакуировали 10 человек из-за пожара в многоквартирном доме

Многоквартирный двухэтажный дом сгорел в Сочи.

Источник: spasenie_sochi

В ночь на 14 сентября в Сочи загорелся многоквартирный двухэтажный дом. Из-за пожара спасатели эвакуировали 10 человек.

«В 03:09 поступило сообщение о том, что по улице Комсомольской горит многоквартирный дом. Уже в 03:20 дежурная смена была на месте пожара. Двухэтажный дом горел по всей площади в 300 квадратных метров», — сообщили в службе спасения Сочи.

Огонь сильно повредил перекрытия, произошло частичное обрушение дома. Возгорание тушили до утра. Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП сейчас выясняются.

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