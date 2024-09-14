В Ростовской области мотоциклист погиб в ДТП после того, как наехал на собаку

В Волгодонске Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась вечером в пятницу, 13 сентября, когда уже стемнело, проинформировали в отделе пропаганды регионального управления ГАИ.
— В 21:04 на Жуковском шоссе 44-летний водитель мотоцикла Yamaha при движении сбил собаку, после чего не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось, — объяснили детали случившегося в донской Госавтоинспекции.
На снимке, сделанном на месте аварии, видно, что ДТП произошло на ровном участке дороги, которая в поздний час была практически пустынна. Мотоцикл остался лежать возле остановки общественного транспорта.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте еще до приезда скорой помощи. А его 21-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу.
— Проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в Управлении ГАИ по Ростовской области.