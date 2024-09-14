Уфимец попал под электропоезд

«Объекты транспорта — это зона повышенной опасности. По статистике, причиной травматизма на железной дороге в большинстве случаев является собственная неосторожность. Остановить движущийся поезд непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным», — напомнили гражданам о правилах безопасности в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.