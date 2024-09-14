Рябков: РФ знает, что Запад принял решения по ударам вглубь России

«Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер также отметил, что страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.
О медиасаммите
Медиасаммит БРИКС проходит с 13 по 17 сентября в Москве, в нем принимают участие руководители и ведущие специалисты более 60 СМИ из 45 стран. Основная площадка форума — Центр международной торговли. Организатором мероприятия выступает информационное агентство ТАСС, которому 1 сентября этого года исполнилось 120 лет.
Медиасаммит проводится впервые как новый формат Медиафорума БРИКС — неправительственной некоммерческой платформы для диалога между ведущими СМИ государств — участников объединения. Медиафорум учрежден в 2015 году по инициативе Синьхуа и с тех пор собирается в председательствующей в БРИКС стране, с 1 января 2024 года объединение возглавляет Россия. Оператор мероприятий председательства РФ в объединении БРИКС — Фонд Росконгресс.