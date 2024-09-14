25-летняя женщина-водитель погибла, въехав в дерево в Братске

Ранним утром, в субботу, 14 сентября, в Братске произошла смертельная авария. Напротив дома № 50А по улице Мира в центральной части города в дерево врезался автомобиль «Хонда ЦРВ». За рулем находилась 25-летняя женщина, которая погибла на месте — до приезда медиков скорой. Об том сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
— Ее 23-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в медучреждение, — отмечают полицейские.
В настоящее устанавливаются все причины и условия произошедшего.
Напомним, в Иркутской области вновь стало известно об исчезновении ребенка. На этот раз 11-летний школьник не вернулся домой в Ангарске. Его разыскивают с 13 сентября.