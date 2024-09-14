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В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил украинский «24 канал».

Источник: РИА "Новости"

Другие подробности не приводятся. В подконтрольных Киеву районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.