В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Другие подробности не приводятся. В подконтрольных Киеву районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил украинский «24 канал».
Другие подробности не приводятся. В подконтрольных Киеву районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.