Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на использование украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать: США, страны НАТО и Европы воюют с Россией. В Кремле выразили уверенность, что это заявление «достигло своих адресатов». Премьер Великобритании Кир Стармер в ответ сказал, что Лондон не ищет конфликта с Москвой, но российские власти первыми «начали конфликт на Украине», и Киев имеет право на самозащиту.