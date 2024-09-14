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Рябков: Запад уже принял решение об ударах вглубь России

Вербальные сигналы России в адрес Запада об опасности эскалации не дают эффекта, поэтому надо «менять характер сигнализации», считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российской стороне известно, что Запад уже принял решение по нанесению ВСУ ударов дальнобойным западным оружием вглубь российской территории, и «сигналы такого рода в Киев переданы».

Источник: U.S. Army

Замминистра призвал руководство «противников» России взвесить степень тяжести последствий, которые могут возникнуть в результате их «крайне опасных» действий.

«И все-таки соотнести на своих внутренних весах, если таковые у них есть, что им важнее: безопасность своих стран либо какие-то представления о том, в какую геополитику нужно дальше играть на пространстве бывшего СССР», — сказал ТАСС Рябков на полях седьмого медиасаммита БРИКС.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на использование украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать: США, страны НАТО и Европы воюют с Россией. В Кремле выразили уверенность, что это заявление «достигло своих адресатов». Премьер Великобритании Кир Стармер в ответ сказал, что Лондон не ищет конфликта с Москвой, но российские власти первыми «начали конфликт на Украине», и Киев имеет право на самозащиту.

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