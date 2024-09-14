Рябков: Запад уже принял решение об ударах вглубь России

Замминистра призвал руководство «противников» России взвесить степень тяжести последствий, которые могут возникнуть в результате их «крайне опасных» действий.
«И все-таки соотнести на своих внутренних весах, если таковые у них есть, что им важнее: безопасность своих стран либо какие-то представления о том, в какую геополитику нужно дальше играть на пространстве бывшего СССР», — сказал ТАСС Рябков на полях седьмого медиасаммита БРИКС.
Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение на использование украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать: США, страны НАТО и Европы воюют с Россией. В Кремле выразили уверенность, что это заявление «достигло своих адресатов». Премьер Великобритании Кир Стармер в ответ сказал, что Лондон не ищет конфликта с Москвой, но российские власти первыми «начали конфликт на Украине», и Киев имеет право на самозащиту.