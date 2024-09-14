Молодого омича оставили за главного на работе — и он украл 260 тысяч рублей

Омские полицейские задержали молодого омича, который украл с работы 260 тыс. рублей за продажу шестнадцати поддонов различного кирпича. Коллега мужчины ушел в отпуск и он остался за главного на работе.
Кража произошла на территории предприятия, которое находится на улице 2-я Солнечная. За товар и его продажу ответственным был 21-летний омич, работавший на складе с марта этого года.
В конце августа коллега мужчины ушел в отпуск. Тогда омич стал отвечать за приемку товара, записи учета в журнале и продажу кирпича.
Полицейские установили, что мужчина похитил 260 тыс. рублей за продажу шестнадцати поддонов продукции. Все деньги омич за два дня потратил на проживание в гостиницах, такси, дорогой алкоголь и рестораны.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.