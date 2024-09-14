Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудницу компании, поставившей питание для членов УИК, освободили из-под стражи

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения руководителю отдела горячего питания АО «Артис-Детское Питание» Оксане Ольховской, подозреваемой в поставке блюд для членов УИК. После употребления их продукции выявили случаи отравления.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, госпожу Ольховскую не стали отправлять в СИЗО. Ей запрещено общаться с обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими. Исключение составляют близкие родственники.

Начальника отдела горячего питания компании задержали 12 сентября, обвинение предъявлено не было. Следствие полагает, что женщина во время проведения выборов в Петербурге поставила питание членам участковых избирательных комиссий, при этом требования по температурной обработке продуктов и санитарные правила не были соблюдены. Из-за отравления в больницы попали пять человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор оштрафовал компанию, чьими обедами отравились сотрудники УИК.