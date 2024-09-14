В сводке говорится, что Желанное Первое было освобождено в результате активных и решительных действий подразделений группировки «Южная». Кроме того, за сутки были отражены две контратаки противника.
В зоне ответственности группировки «Южная» ВСУ потеряли до 715 военных.
Отметим, что Желанное Первое находится на покровском направлении недалеко от Мемрика и Карловки, которые были освобождены ранее.
За прошедшую неделю российские военные освободили 18 населенных пунктов (из них десять — в Курской области).