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ВС России освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В сводке говорится, что Желанное Первое было освобождено в результате активных и решительных действий подразделений группировки «Южная». Кроме того, за сутки были отражены две контратаки противника.

В зоне ответственности группировки «Южная» ВСУ потеряли до 715 военных.

Отметим, что Желанное Первое находится на покровском направлении недалеко от Мемрика и Карловки, которые были освобождены ранее.

За прошедшую неделю российские военные освободили 18 населенных пунктов (из них десять — в Курской области).